Безналичный способ оплаты проезда выбирают 60% дзержинских пассажиров. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Валидаторы начали устанавливать в общественном транспорте Дзержинска. До конца года ими будут оснащены все 110 единиц подвижного состава МУП «Экспресс». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Первые 30 валидаторов уже работают в тестовом режиме в троллейбусах, - рассказали в администрации городского округа города Дзержинск.

Валидаторы будут существенно упрощать жизнь пассажирам. Теперь не придется ждать кондуктора или протискиваться через весь салон, чтобы расплатиться с водителем, достаточно будет просто приложить карту к валидатору, который распечатает контрольный билет. Оплата принимается как транспортной, так и банковской картами.

Известно, что безналичный способ оплаты проезда выбирают 60 процентов пассажиров.

- Стоимость проезда при оплате через валидатор составляет 28 рублей. В настоящее время в троллейбусах и автобусах, где установлены валидаторы, сохраняется возможность оплатить проезд у водителя, - сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок МУП «Экспресс» Антон Филатов.

Напомним, что иИстория с установкой валидаторов в Нижнем Новгороде длится уже много лет. Впервые устройства начали устанавливать в общественном транспорте в далеком 2013 году, однако тогда что-то не заладилось, и дело так и не довели до конца. В 2021 году вновь заговорили об установке валидаторов.

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