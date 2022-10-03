Два новых пункта «Молочной кухни» открылись в Советском районе Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Два новых раздаточных пункта «Молочной кухни» открылись в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава города Юрий Шалабаев.

Получить натуральную кисломолочную продукцию и сухие адаптированные молочные смеси и каши можно по следующим адресам:

- в Новой Кузнечихе на улице Романтиков, 13;

- в районе детской поликлиники №39 на улице Тимирязева, 7.

Напомним, что комплексную программу по модернизации пищеблоков будут реализовывать в школах Нижнего Новгорода. На это отводится три года. Известно, что уже в 2023 году будет закуплено технологическое оборудование, посуда из нержавеющей стали и новую мебель в 53 школы.

Также "Комсомолка" писала о пяти самых неожиданных изменениях в жизни нижегородских школьников с 1 сентября 2022 года. Так, была введена пятидневка, а также запрет телефонов и уроки патриотизма.

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