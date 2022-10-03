В Кстовском районе участились случаи обмана жителей

В Кстовском районе по многоквартирным домам ходят представители недобросовестных компаний. Указанные граждане представляются сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии - «ТНС энерго НН», хотя не имеют никакого отношения к компании.

Лжесотрудники дезинформируют жителей, сообщая, что срок поверки прибора учета истек, либо класс точности счетчика не соответствует законодательству или иную заведомо ложную информацию.

Недобропорядочные личности настаивают на замене счетчика, предлагая выполнить работы по установке прибора учета за 5-7 тысяч рублей. Более того, во время проведения работ они еще и срывают пломбу. Стоит знать, что чаще всего недобросовестные компании устанавливают устаревшие приборы учета, в то время, как законодательством с 1 января 2022 года разрешена установка только интеллектуальных счетчиков.

«ТНС энерго НН» призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уговоры и уловки недобропорядочных компаний! Помните, представители уполномоченных подрядных организаций не имеют права взимать плату за установку прибора учета.

Обращаем внимание, с 1 июля 2020 года в многоквартирных домах региона «ТНС энерго Нижний Новгород» бесплатно меняет приборы учета с истекшим межповерочным интервалом или вышедшие из строя, и устанавливает электросчетчики тем клиентам, у которых приборы учета отсутствуют.

Официальные подрядчики «ТНС энерго Нижний Новгород», которые устанавливают счетчики бесплатно, имеют при себе удостоверение с фото сотрудника и официальной печатью «ТНС энерго Нижний Новгород», копию доверенности. Документы должны предъявляться по требованию клиента.