Перевозчику оказывается необходимая помощь. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Шесть маршруток не отображаются на «умных» остановках в Нижнем Новгороде. Причиной, по которой перестали отображаться частные маршруты, стал технический сбой. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- В связи с возникновением технических проблем в настоящее время не отображаются в государственной навигационной системе автобусные маршруты Т-55, Т -74, Т-82, Т-91, Т-94 и Т-93, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Перевозчику - ООО «Автолига транс НН» - оказывается необходимая помощь.

Также сообщается, что с 20:00 3 октября будет возобновлено движение автобусов А-30, А -53, А-53а и маршрутки Т-91 по улице Кащенко. На этом участке рабочие завершают ремонтные работы.

Напомним, что 28 «умных» светофоров установят в Нижнем Новгороде до конца 2022 года. Новые объекты появятся на улице Родионова от остановки «Семашко» до остановки «площадь Сенная», на улице Белинского от остановки «Сенная» до остановки «Средной рынок», на участке Похвалинский съезд - улица Советская.

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