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Происшествия3 октября 2022 6:25

Двое пьяных нижегородцев украли российский флаг с территории школы

Мужчины сняли триколор с флагштока и унесли домой
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Двое пьяных нижегородцев украли российский флаг с территории школы.

Двое пьяных нижегородцев украли российский флаг с территории школы.

Фото: Алиса ТИТКО

В Нижнем Новгороде двое мужчин по пьяни украли российский флаг с территории школы. Личности похитителей установлены. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел на днях на территории школы №27 для трудных подростков в Автозаводском районе. Двое нетрезвых взрослых мужчин подошли к школе, отвязали триколор от флагштока и унесли с собой.

Полиции удалось оперативно установить личности мужчин, поскольку их поступок попал на камеру видеонаблюдения. Украденный флаг был обнаружен дома у одного из героев этой истории.

- С его слов, мотивом поступка послужило желание повесить триколор у себя дома. Факта вандализма в действиях задержанных не усматривается, - пояснили в МВД.

Напомним, во всех нижегородских школах с апреля сделали обязательным поднятие флага и исполнение гимна РФ перед уроками.