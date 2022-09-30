Воров, пытавшихся украсть решетки дождеприемных камер, задержали в Нижнем Новгороде

Фото: Управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода

Кражу решеток дождеприемных камер предотвратили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Кражу несколько человек пытались провернуть ночью в подземном пешеходном переходе со стороны площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Однако сотрудникам охранной организации удалось задержать воришек и передать их в руки полицейских. Граждан привлекут к ответственности.

Нижегородцев тем временем попросили быть внимательными и сообщать о противоправных действиях либо в полицию, либо в администрацию.

- Давайте вместе беречь городское имущество. Например, от наличия решеток на колодцах зависит нормальная работа ливневой канализации: они задерживают мусор, - сказал глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

Напомним, что одна из наиболее острых коммунальных проблем, которая терзает нижегородцев в последние месяцы — это нескончаемые лужи на дорогах возле их дома или офиса. Пройдет дождь или даже ливень и пешеходные переходы и подъезды к паркам буквально затапливает, ни пройти ни проехать. Ранее мы рассказывали, какие ливневки отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!