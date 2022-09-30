Дзержинской спортивной школе № 1 имени Э.А. Папертева исполнилось 75 лет

Сегодня в Дзержинске завершился турнир по баскетболу, посвященный 75-летию спортивной школы № 1. Почетными гостями спортивного праздника стали глава города Дзержинска Иван Носков и бывший директор спортшколы Эдуард Алексеевич Папертев, имя которого учреждение носит с сентября 2022 года.

В начале 50-х Эдуард Алексеевич пришел в спортшколу 13-летним воспитанником, спустя 10 лет начал работать в ней тренером, а с 1968 по 2019 годы, то есть более 50 лет, ее возглавлял.

«Спортивная школа № 1 немногим младше самого Дзержинска и всего на 7 лет старше Эдуарда Алексеевича. Большую часть своей жизни он посвятил работе в ее стенах и очень много сделал для развития баскетбола в нашем городе и регионе – и как тренер, и как руководитель. Сейчас здесь сильный тренерский коллектив, ребята часто выступают на областных и всероссийских соревнованиях, проводят турниры на своей площадке. Рад приветствовать участников турнира из других городов и поздравляю всех сотрудников и спортсменов с 75-летием школы! Это значимый возраст для спортивного учреждения, и надеюсь, вы еще долго будете радовать нас своими победами», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

При Эдуарде Алексеевиче спортивная школа № 1 выпустила целый ряд баскетболистов, мастеров спорта, достойно выступавших в составе команд высшей лиги. Самой титулованной выпускницей считается Жанна Келлер, возглавлявшая женскую сборную команду России по баскетболу и представлявшая нашу страну на международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы. По словам Эдуарда Алексеевича Папертева, даже после ухода с поста директора школы он продолжает интересоваться ее жизнью и спортивными успехами.

«И когда я только пришел в школу, и сейчас, спустя десятилетия, здесь работают великолепные тренеры по баскетболу, одни из лучших в области, на мой взгляд. Они болеют душой за свое дело, за развитие баскетбола и по-настоящему любят этот эмоциональный, но «умный» вид спорта. Во время игры здесь надо много думать, понимать, как двигаться, и уметь быстро принимать решения. Мы никогда не старались сделать из ребят просто баскетболистов: мы старались сделать людей!» – поделился почетный гражданин города Дзержинска, бывший директор спортивной школы № 1 Эдуард Папертев.

Почетными гостями стали глава города Иван Носков и бывший директор спортшколы Эдуард Папертев

В настоящее время спортивной школой руководит Олег Кокорев, также возглавляющий любительскую баскетбольную лигу Нижегородской области и Всероссийский школьный проект «Локобаскет – школьная лига» в Нижегородской области.

Всего баскетболом здесь сейчас занимаются более 400 ребят, в том числе 180 детей, принятые в школу в 2022 году. Регулярно, по словам директора, спортсмены участвуют в соревнованиях областного и всероссийского масштабов в 14 возрастных категориях. Занятия проходят по двум адресам – на проспекте Ленина, 5 и на улице Чапаева, 70.

По итогам турнира, посвященного 75-летию спортивной школы № 1, две дзержинские команды заняли первое и третье места, а вторыми стали гости из Нижнего Новгорода. В подарок, помимо медалей и грамот, команды получили новые баскетбольные мячи и сладкие подарки.