Павел Марков покинул пост генерального директора Нижегородского Водоканала

Павел Марков ушёл с должности генерального директора АО «Нижегородский водоканал». В среду, 29 сентября, он отработал свой последний рабочий день. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в компании.

- Исполняющим обязанности руководителя компании назначен главный инженер предприятия Владимир Шацков, - сообщает ведомство.

Напомним, что председатель постоянной комиссии Городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству Денис Миронов досрочно покинул свой пост. Полномочия были сложены по собственному желанию.

Также Роман Кошелев покинул пост главы МСУ Шахуньи по собственному желанию 21 сентября 2022 года. По его словам, теперь он будет заниматься социальными проектами по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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