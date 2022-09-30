Отопление не дали в 102 многоквартирных дома в Нижнем Новгороде

По состоянию на 15:00 29 сентября, теплом обеспечены 8129 многоквартирных дома в Нижнем Новгороде, это 99% от общего количества. А это значит, что отопление пока не пришло в 102 многоквартирных дома. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Юрий Шалабаев.

- Центральное отопление подключено везде, то, что ресурсоснабжающие организации могли сделать - сделали. Ваши заявки вижу, будем работать с каждым адресом отдельно, потому что это исключения из общей ситуации. Прошу ДУКи и ТСЖ ответственно подойти к своей работе и обеспечить теплом всех жителей города, - сообщил мэр.

Напомним, решение о досрочном пуске тепла в Нижнем Новгороде было принято 5 сентября. Тогда глава города распорядился включить отопление в тех социальных учреждениях, где техническая возможность позволяет это сделать. Речи об отоплении в квартирах тогда не шло: в жилищах нижегородцев пустят тепло лишь тогда, когда на улице будет не менее пяти дней +8 градусов или ниже. А с 20 сентября отопительный сезон стартовал полноценно.

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