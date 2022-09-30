Студентам-сварщикам рассказали, как построить карьеру после окончания ссуза

В Нижегородском индустриальном колледже в преддверии Дня среднего профессионального образования прошла встреча первокурсников со специалистами АО «Нижегородский водоканал». Встреча была организована Водоканалом совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области. Будущие сварщики получили возможность принять участие в мастер-классах от профессионалов своего дела и узнать, какую карьеру можно выстроить после окончания среднего учебного заведения.

Вадим Тихомиров, электрогазосварщик Нагорного водопроводного участка, поделился опытом работ при устранении аварийных ситуаций и плановых перекладках сетей. Он рассказал, как за пять лет вырасти до уровня высококлассного специалиста и в условиях жесткой конкуренции взять «серебро» на областном конкурсе профессионального мастерства. А Сергей Серпухов, начальник Ново-Сормовской станции, поделился опытом, как пройти путь от слесаря до руководителя крупным подразделением стратегического предприятия региона.

- Для нас важно знакомить первокурсников с опытными специалистами, которые получили среднее профессиональное образование, это часть профориентации, - говорит и.о. директора Нижегородского индустриального колледжа Александр Аникиец. – Студентам старших курсов такие встречи дают возможность познакомиться с предприятием, на котором они в дальнейшем будут проходить практику или работать. Для нас же это выстраивание тесных взаимоотношений с работодателями. Без такого сотрудничества невозможно добиться успеха при подготовке кадров.

Сотрудничество с ссузами и с профильными вузами – часть работы Нижегородского водоканала по подготовке молодых кадров предприятия.

- Чтобы студенты смогли проникнуться духом предприятия и оценить свои возможности, мы приглашаем их на кросс-функциональную стажировку, - подчеркивает начальник Управления стратегического развития и контроля АО «Нижегородский водоканал» Александр Богданов. - Это удобный вариант совмещения обучения с началом карьеры. Трудоустроиться можно на гибкий график с работой по 20 часов в неделю. Возможности профессионального обучения и развития предлагают 15 подразделений начиная от лабораторий и заканчивая IT-службой.

Всего за время проекта такую стажировку прошли около 100 человек. И сейчас бывшие стажеры работают в Нижегородском водоканале электрогазосварщиками, инженерами, химиками, бактериологами, юристами, программистами.