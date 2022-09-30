15 нижегородских НКО выиграли президентские гранты на 65 млн рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

15 некоммерческих организаций Нижегородской области выиграли президентские гранты на общую сумму более 65 миллионов рублей. Их проекты стали победителями специального конкурса Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проекты были посвящены оказанию помощи жителям Донбасса - людям, которые были вынуждены покинуть свои дома или получили травмы. Также программы НКО были направлены на поддержку людей, пострадавших от санкций против России. В Нижегородской области одержали победу 15 проектов.

- В работу по поддержке жителей Донбасса с самого начала включилось очень много нижегородцев - волонтеры, бизнес, общественные организации. Здорово, что из этого выросли такие сильные социальные проекты. В их основе - конкретная помощь людям, - поздравил победителей Глеб Никитин.

Стоит отметить, что Нижегородская область заняла первое место по количеству привлеченных денежных средств и третье место - по количеству проектов-победителей.

КОНКРЕТНО

Какие нижегородские НКО и проекты получили президентские гранты

Местная религиозная организация «Православный Приход храма в честь Воскресения Христова г. Дзержинска Нижегородской области» - проект «Скорые помощники»

Благотворительный фонд «Купно за едино» - проект «Купно за едино. Вместе заодно!»

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО» - проект «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей, прибывших в г. Нижний Новгород с территорий Донбаса и Украины, имеющих детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет»

Нижегородская областная общественная организация «Семейный центр «ЛАДА» - проект «Ресурсы семьи - основа устойчивости сообщества. 2.0. Комплексная программа сопровождения семей в трудной жизненной ситуации»

Нижегородская Региональная Общественная организация по оказанию помощи и поддержки социально незащищённым группам населения «ВРЕМЯ ЖИТЬ» - проект «Наш дом - Россия. Организация и координация комплекса мероприятий по психологической помощи и поддержке детей и подростков 7-17 лет, прибывших с территорий Донбасса и Украины»

Социальная общественная организация «Забота» городского округа город Выкса Нижегородской области - проект «Забота рядом»

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» – проект «Мост дружбы»

Благотворительный фонд «Надежда НН» - проект «Вместе - без границ»

Благотворительный фонд «Жизнь без границ» - проект «Центр наставничества для подростков Хулиганодом в г. Харцызске»

Нижегородская региональная общественная организация «Детский конный клуб «Неограниченные возможности» - проект «Путешествие в Конеландию: визит к хвостатому психотерапевту»

Благотворительный фонд «СТЭП» - проект «Усилиями сообщества»

Нижегородская региональная общественная организация культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников «Инватур» - проект «Жизнь продолжается!»

Региональное отделение Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» - проект «Центр социальной адаптации и реабилитации «Воин»

Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов «Забота» - проект «Сила добровольчества»

Частное учреждение «Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» ОООИ – РАНСиС – проект «Войти в IT».