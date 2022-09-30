Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода проведет Форум молодежных инициатив

30 сентября 2022 года под председательством Артема Чагаева состоялось заседание Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода. В нем приняли участие заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению городской Думы Татьяна Скоробогатова, депутат Михаил Рыхтик, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Приветствуя участников заседания, Татьяна Скоробогатова отметила, что в ноябре этого года Молодежная палата отпразднует свой первый серьезный юбилей – 10 лет со дня образования.

«За это время проделан большой путь. Но уже тогда, 10 лет назад, все верили в ее успех. Каждый молодой лидер считал, что эта организация будет жить и развиваться, потому что Нижний Новгород богат талантами, богат активной молодежью, которая продвигает важные идеи и проекты. Этот принцип сохранился и сегодня: все члены Молодежной палаты реализуют в рамках ее деятельности свои значимые инициативы на благо родного города», – сказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода.

Михаил Рыхтик сказал, что одно из преимуществ членства в Молодежной палате – тестирование карьерных линий. «Вы можете попробовать многое и найти именно свой путь. Вы социализируетесь, взаимодействуете, реализуете совместные проекты, а значит накапливаете огромный ресурс – человеческие отношения», – пояснил депутат.

Участники заседания подвели промежуточные результаты рейтинга членов Молодежной палаты. Его окончательные итоги будут озвучены в декабре этого года, а пока лидерами являются Александр Мещанинов, Дарья Строкина и Роман Макаров. «Рейтинг составляется исходя из вашей деятельности: участия в проектах и мероприятиях, реализации собственных инициатив. Поэтому будьте активнее и до конца года ситуация еще может измениться», – пояснил председатель Молодежной палаты.

Кроме того, в ходе заседания были подведены итоги мероприятий, прошедших летом 2022 года, в числе которых акции «Лидеры Нижегородской области», «Цвета российского флага», чемпионат по массовой сборке спилс-карт, а также проект по основам финансовой грамотности и инвестирования «ФинДельфин. Летняя финансовая школа», в котором приняли участие более 500 молодых нижегородцев.

Также в ходе рабочей встречи член Молодежной палаты Арина Плотникова рассказала о реализации проекта «Нижегородский диалог», участниками которого стали депутаты городской Думы. В частности были организованы интервью с председателем городской Думы Олегом Лавричевым и заместителями Николаем Сатаевым, Владимиром Тарасовым и Денисом Мироновым. «Сегодня мы хотим пригласить стать героями нашей программы Татьяну Александровну Скоробогатову и Михаила Ивановича Рыхтика, присутствующих на заседании», – отметила Арина Плотникова.

В завершении мероприятия Артем Чагаев рассказал, что отметить 10-летие Молодежной палаты планируется в рамках проведения регионального Форума молодежных инициатив, который состоится в ноябре этого года.

«Мы уже создали рабочую группу в рамках подготовки к Форуму. Сейчас разрабатывается сайт, который станет платформой по приему и отбору заявок для участия в мероприятии. Даже если у вас нет готового проекта, а есть только идея, но вы хотите найти единомышленников, направляйте ее нам», – сказал он.