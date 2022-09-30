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Общество30 сентября 2022 13:36

Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода проведет Форум молодежных инициатив

Мероприятие состоится в ноябре 2022 года
Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода проведет Форум молодежных инициатив

Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода проведет Форум молодежных инициатив

30 сентября 2022 года под председательством Артема Чагаева состоялось заседание Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода. В нем приняли участие заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению городской Думы Татьяна Скоробогатова, депутат Михаил Рыхтик, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Приветствуя участников заседания, Татьяна Скоробогатова отметила, что в ноябре этого года Молодежная палата отпразднует свой первый серьезный юбилей – 10 лет со дня образования.

«За это время проделан большой путь. Но уже тогда, 10 лет назад, все верили в ее успех. Каждый молодой лидер считал, что эта организация будет жить и развиваться, потому что Нижний Новгород богат талантами, богат активной молодежью, которая продвигает важные идеи и проекты. Этот принцип сохранился и сегодня: все члены Молодежной палаты реализуют в рамках ее деятельности свои значимые инициативы на благо родного города», – сказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода.

Михаил Рыхтик сказал, что одно из преимуществ членства в Молодежной палате – тестирование карьерных линий. «Вы можете попробовать многое и найти именно свой путь. Вы социализируетесь, взаимодействуете, реализуете совместные проекты, а значит накапливаете огромный ресурс – человеческие отношения», – пояснил депутат.

Участники заседания подвели промежуточные результаты рейтинга членов Молодежной палаты. Его окончательные итоги будут озвучены в декабре этого года, а пока лидерами являются Александр Мещанинов, Дарья Строкина и Роман Макаров. «Рейтинг составляется исходя из вашей деятельности: участия в проектах и мероприятиях, реализации собственных инициатив. Поэтому будьте активнее и до конца года ситуация еще может измениться», – пояснил председатель Молодежной палаты.

Кроме того, в ходе заседания были подведены итоги мероприятий, прошедших летом 2022 года, в числе которых акции «Лидеры Нижегородской области», «Цвета российского флага», чемпионат по массовой сборке спилс-карт, а также проект по основам финансовой грамотности и инвестирования «ФинДельфин. Летняя финансовая школа», в котором приняли участие более 500 молодых нижегородцев.

Также в ходе рабочей встречи член Молодежной палаты Арина Плотникова рассказала о реализации проекта «Нижегородский диалог», участниками которого стали депутаты городской Думы. В частности были организованы интервью с председателем городской Думы Олегом Лавричевым и заместителями Николаем Сатаевым, Владимиром Тарасовым и Денисом Мироновым. «Сегодня мы хотим пригласить стать героями нашей программы Татьяну Александровну Скоробогатову и Михаила Ивановича Рыхтика, присутствующих на заседании», – отметила Арина Плотникова.

В завершении мероприятия Артем Чагаев рассказал, что отметить 10-летие Молодежной палаты планируется в рамках проведения регионального Форума молодежных инициатив, который состоится в ноябре этого года.

«Мы уже создали рабочую группу в рамках подготовки к Форуму. Сейчас разрабатывается сайт, который станет платформой по приему и отбору заявок для участия в мероприятии. Даже если у вас нет готового проекта, а есть только идея, но вы хотите найти единомышленников, направляйте ее нам», – сказал он.