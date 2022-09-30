28 «умных» светофоров запустят в Нижнем Новгороде до конца 2022 года

Внедрение интеллектуальной транспортной системы проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

28 «умных» светофоров установят в Нижнем Новгороде до конца 2022 года. Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

В настоящее время специалисты прокладывают коммуникации, затем будет проведена установка опор и монтаж светофоров. Новые объекты появятся на улице Родионова от остановки «Семашко» до остановки «площадь Сенная», на улице Белинского от остановки «Сенная» до остановки «Средной рынок», на участке Похвалинский съезд - ул. Советская.

А уже в 2023 году «умные» светофоры появятся на проспектах Гагарина, Ленина, Молодежный, а также на оставшемся участке улицы Родионова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде еще 16 камер начнут фиксировать непристегнутых водителей.

Так, 16 новых аппаратно-дорожных комплексов будут фиксировать непристёгнутые ремни безопасности, отсутствие ближнего света фар, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии. Помимо этого, они смогут фотографировать даже тех, кто не совершил никаких нарушений ПДД. Это сделают для того, чтобы анализировать транспортные потоки.

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