Мэрию Дзержинска оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную свалку в Восточной промзоне

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Администрацию Дзержинска привлекли к ответственности по статье: «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». Мэрия должна выплатить штраф на сумму 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Специалисты обследовали территорию Восточной промзоны в июле этого года и обнаружили навалы строительного, бытового и крупногабаритного мусора (бой стекла, кирпича, бетона, старая мебель и многое другое). Как оказалось, эти земли принадлежат муниципалитету, представители которого пытались оспорить решение, но у них ничего не вышло.

Напомним, что несанкционированную свалку ТКО, которая считается самой крупной в Нижегородской области, рекультивируют в Богородске в 2023 году. Рекультивация позволит улучшить экологическую ситуацию в данной местности, также станет лучше жизнь более 60 тысяч человек. Ликвидацию свалки проведут в два этапа: сначала проведут технические работы (дегазация, гидроизоляция и т.д.), а затем биологические (посев многолетних трав и уход за ними).

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