Бизнес-интенсив “В деле!” пройдет в Точке кипения Мининского университета

В Точке кипения Мининского университета 3 октября с 10 до 17 часов пройдет бизнес-интенсив “В деле!”, организованный Российским обществом “Знание”.

Участникам интенсива расскажут, с чего и как начать собственное дело, как найти и презентовать хорошую бизнес-идею, поделятся секретами маркетинга и финансовой модели построения бизнеса. Также участников ждет практическая часть и выступления экспертов. Разбившись на команды, участники разработают бизнес-проекты и презентуют их экспертам.

“У современного студента есть масса возможностей для развития, - отметил ректор Виктор Сдобняков. -Самое главное их находить и претворять в жизнь. На интенсиве студенты смогут получить практические компетенции в сфере молодежного предпринимательства. Это очень ценные знания, которые полезны не только для построения бизнеса, но и собственной карьерной траектории”.

Бизнес-интенсив “В деле!” проводится в разных городах России. Партнерами проекта являются университеты, в том числе СПБГУ, МГИМО, ВШЭ, МФТИ, а также корпорации Газпром-Медиа и Роскосмос.

Принять участие в бесплатном интенсиве могут все желающие, необходима регистрация. С программой интенсива можно ознакомиться по ссылке.