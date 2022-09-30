Условия концессий на строительство обходов Нижнего Новгорода будут пересмотрены

Условия концессий на строительство обходов Нижнего Новгорода планируют пересмотреть. Возможность заключения концессионных соглашений на иных условиях обсудят в ходе переговоров с инвесторами. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Так, две компании выступили с инициативой о создании и эксплуатации платной дороги Восточного обхода Нижнего Новгорода. Свои предложения выдвинули: ООО «ИФР - Восточный обход Нижнего Новгорода», ООО «Концессионная строительная компания № 14».

Другую инициативу выдвинула компания ООО «ИФР - Северный обход Нижнего Новгорода». Они предлагают построить и ввести в эксплуатацию платную трассу Северного обхода Нижнего Новгорода.

Ещё одно предложение от ООО «ИФР – Обход Балахны». На платной основе они хотят создать дорогу Р-152 Шопша-Иваново-Нижний Новгород на участке обхода городов Балахна и Заволжье, 2 пусковой комплекс.

- Решение о выборе концессионера будет приниматься на конкурсной основе, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в ближайшие годы вокруг Нижнего Новгорода планируют построить еще две объездные дороги. Речь идет о северном и восточном обходе Нижнего Новгорода.

Ранее «КП – Нижний Новгород» публиковала схему Восточного обхода Нижнего Новгорода. Новая дорога пойдет в обход трассы М-7 между Малой Ельней и Подновьем. Так, по дороге из Кстова можно будет почти сразу уйти на объездную, которая протянется вдоль реки Волги, и выехать уже к набережной Гребного канала. Протяженность пути составит 14,7 километра. Магистраль предполагается сделать просторной – по 4 полосы и более в каждом направлении. Расчетная скорость 120 километров в час.

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