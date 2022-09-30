50 школ Нижнего Новгорода будут обеспечены системой «Безопасный город» до конца года

Система «Безопасный город» появится в 50 школах Нижнего Новгорода до конца года. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 30 сентября.

- Второй год реализуем проект по созданию системы «Безопасный город». Этот проект подразумевает наличие турникетов, карточек для доступа учащихся и камер на входе. Мы в 30 школах уже это оборудовали, ещё в 20 школах это появится до конца года. В следующем году работа в этом направлении продолжится, - сказал Шалабаев.

По его словам, такая система позволит ограничить доступ посторонних не только в школу, но и на ее территорию. Также будут проводиться работы по ремонту заборов и замене освещения там, где это необходимо.

Еще мэр заметил, что ввод системы в 50 школах не означает, что другие школы останутся незащищенными. Почти во всех школах города присутствуют турникеты, организованы иные меры безопасности, но вшитая современная система позитивно скажется на качестве их работы.

В заключение глава города призвал родителей не игнорировать вход по карточкам, так как это касается безопасности их детей.