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Происшествия30 сентября 2022 11:03

Женщина отдала аферистам 100 тысяч рублей за поездку из Москвы в Нижний Новгород

32-летняя нижегородка хотела воспользоваться сервисом поиска попутчиков, а в итоге стала жертвой мошенников
Валерия МУРОМЦЕВА
Женщина отдала аферистам 100 тысяч рублей за поездку из Москвы в Нижний Новгород.

Женщина отдала аферистам 100 тысяч рублей за поездку из Москвы в Нижний Новгород.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

32-летняя женщина отдала мошенникам более 100 тысяч рублей, пытаясь добраться из Москвы в Нижний Новгород с помощью сервиса по поиску попутчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области.

Потерпевшая и ее подруга хотели доехать из столичного аэропорта в Нижний Новгород, воспользовавшись сервисом по вызову автомобиля. Вскоре им ответил потенциальный водитель, но через мессенджер.

Якобы подтвердив бронирование, водитель прислал женщине ссылку для предоплаты. Перейдя по ссылке, она ввела данные банковской карты и пароль из смс-сообщения. Вскоре женщина получила уведомление о превышении аванса в 10 раз, а анкета водителя была оперативно удалена.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Сейчас аферистов разыскивает полиция. Им грозит до 5 лет тюрьмы.