Родителей пострадавшей в ДТП нижегородской школьницы хотят привлечь к ответственности. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области могут привлечь к ответственности родителей школьницы, которая переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло на улице Мичурина в рабочем поселке Красные Баки около 14:00. «Семерка», за рулем которой находился водитель с 14-летним стажем, сбил восьмилетнюю девочку. По информации госавтоинспекции, школьница переходила дорогу в неположенном месте перед близко идущей машиной, хотя неподалеку был переход.

В результате ДТП девочка пострадала и была доставлена в больницу. Сейчас она находится дома.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей девочки к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.