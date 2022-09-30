Автовокзал «Щербинки» в Нижнем Новгороде признали виновным в ущемлении прав перевозчика. Как оказалось, владелец автовокзала самовольно изменил время отправления автобусов, ходящих по маршруту «Нижний Новгород – Казань», и оно совпало с расписанием другого перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС.

- Данные действия привели к ущемлению интересов ИП, выполняющего пассажирские перевозки по идентичному маршруту, - уточнили в ведомстве.

Тем самым автовокзал «Щербинки» нарушил федеральный закон «О защите конкуренции». Нарушение необходимо было устранить по решению УФАС, но владелец автовокзала с этим не согласился и подал апелляцию в Арбитражный суд. Там в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.

Напомним, что новую автостанцию построят в Нижегородском районе Нижнего Новгорода взамен снесённой автостанции на площади Сенной. Новая будет располагаться на улице Богдановича.

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