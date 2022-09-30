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Авто30 сентября 2022 10:24

В Нижнем Новгороде запретят парковку на участке улицы Деловой

Это касается дороги в районе дома №5/1
Валерия МУРОМЦЕВА
В Нижнем Новгороде запретят парковку на участке улицы Деловой.

В Нижнем Новгороде запретят парковку на участке улицы Деловой.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижнем Новгороде с 18 октября ограничат остановку и стоянку транспортных средств на улице Деловой. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Парковку запретят в районе дома №5/1 на улице Деловой около административного двухэтажного здания.

- Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, - прокомментировали решение в департаменте.

Специалисты советуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями парковки на улице Деловой и следовать указаниям дорожных знаков.