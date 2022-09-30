Движение перекрыли на участке набережной Гребного канала и площади Минина и Пожарского 30 сентября

Ограничения на гребном канале. Фото: ЦОДД

Движение транспорта ограничили на участке набережной Гребного канала и площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

С 12:00 до 20:00 30 сентября перекрытой оказалась дорога на участке улицы Красная Слобода - от Казанского съезда до набережной Гребного канала, на участке набережной Гребного канала - от улицы Красная Слобода до улицы Лысогорской, а также на участке площади Минина и Пожарского – от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

На подъездах установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Машины могут проехать в объезд по прилегающим улицам. Также изменился маршрут автобуса А-5, сегодня он ходит от площади Горького до Казанского съезда.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что с 23 сентября и по 30 ноября движение автомобилей запретят от деревни Кузнечиха к ТИЗ «Покровская» до улицы Грушевая в Нижнем Новгороде.

А с 13 октября запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на участке улицы Невзоровых в Нижнем Новгороде.

Также движение на участке улицы Верхне-Печерской ограничат в Нижнем Новгороде до 1 ноября. Ещё движение транспорта ограничат на участке переулка Вахитова в Нижнем Новгороде с 3 по 20 октября.

Кроме того, движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Трудовой в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги между домом №93А и №77Б. Проезд будет закрыт до 23:59 16 октября

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