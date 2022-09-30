В Дзержинске будет открыта Академия современного образования

В 2022 году в Дзержинске откроет свои двери новое учреждение дополнительного образования – Академия современного образования. Она войдет в структуру Центра художественных ремесел и будет развиваться при поддержке администрации Дзержинска и ООО «Цифровое образование».

В настоящее время в помещении будущей Академии площадью более 200 квадратных метров на проспекте Дзержинского идет ремонт. На него из городского бюджета было выделено 3,5 миллиона рублей.

«Сфера информационных технологий сейчас очень востребована среди школьников, более того, они уже становятся неотъемлемой частью современного образования. Яркий тому пример – использование VR-технологий на уроках ОБЖ и естественнонаучного цикла в наших образовательных школах, которое мы внедрили первыми в России. Наша новая Академия станет продолжением этой работы, но уже в сфере дополнительного образования, и объединит в себе самые современные направления. Разработка всех кружков и их наполнение – это совместная работа администрации Дзержинска и компании "Цифровое образование"», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Планируется, что одним из ведущих направлений работы Академии станет кружок, где дети смогут обучаться пилотированию радиоуправляемых летательных аппаратов – квадрокоптеров и мультикоптеров, самостоятельно их настраивать, набирать высоту и плавно сажать аппараты, а также снимать фото и видео с HD-камеры. Также в Академии будет открыт кружок робототехники, где ребята будут учиться создавать и программировать роботов и автоматизированные устройства. Техника и оборудование для занятий находятся в процессе закупки и будут приобретены на средства ООО «Цифровое образование».

Программы будут рассчитаны на детей от 6 до 18 лет. Для детей, являющихся победителями и призерами значимых конкурсов и олимпиад в сфере IT-технологий, обучение будет бесплатным, остальные ребята смогут заниматься в платных группах. Старт приема заявок будет объявлен во второй половине октября 2022 года.

Напомним, Дзержинск стал первым городом в России, где были применены VR-технологии в школах. Разработки дзержинских программистов и учителей с 2020 года применяются в более чем 50 регионах России.