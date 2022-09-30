Строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода может обойтись в 137 млрд рублей

Восточный обход Нижнего Новгорода предложили возвести за 137 млрд рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восточный обход Нижнего Новгорода могут построить за 137 миллиардов рублей. С такой инициативой выступила «Концессионная строительная компания № 14». Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на заседание совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Платную трассу в обход города планируют возводить в три этапа, работы по каждому из которых займут 48 месяцев. Протяженность четырёхполосной трассы составит 51,5 километра. Проект предусматривает шесть транспортных развязок.

Ещё с одной инициативой выступила компания ООО «ИФР Восточный обход Нижнего Новгорода». Она предлагает построить эту же трассу за 5,5 лет и 102,4 миллиарда рублей.

Обе инициативы посчитали целесообразными, но окончательное решение будет принято после переговоров, которые могут занять до полугода. Члены совета объяснили, что после обсуждения стартует конкурсная процедура для выбора подрядчика.

Напомним, две платные трассы в обход Нижнего Новгорода предложили построить в Нижегородской области. С концессионной инициативой, которая сейчас оценивается на сумму более чем 170 миллиардов рублей, выступили Газпромбанк и «БТС-Мост» Руслана Байсарова.

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