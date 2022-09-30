384 девочки с именем София родились в Нижегородской области в 2022 году

В Нижегородской области в 2022 году зарегистрировано рождение 384 девочек с именем София. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В честь этого праздника в главном управлении ЗАГС Нижегородской области посчитали, сколько девочек с таким именем родилось в регионе за 9 месяцев 2022 года.

Так, было зарегистрировано рождение 384 девочек с именем София, 83 девочек с именем Вера, также 26 девочек назвали Надежда, ещё 22 девочкам досталось имя Любовь. Кстати, имя София стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге самых популярных в регионе.

Напомним,что в 2021 году в Нижегородской области имена Артем и София для новорожденных стали самыми популярными. Среди интересных имен - Марс, Венера, Луна и Космос.

Ранее многодетная мама из Нижнего Новгорода рассказала "Комсомолке", как воспитывает 21 ребенка. Заботливая мама успевает не только готовить на всю толпу и проверять домашние задания, но также помогает мужу строить дом, расписывает платья и пишет стихи.

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