Владимир Тарасов наградил победителей конкурса «Я здесь живу, я здесь творю!»

29 сентября 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в торжественном награждении победителей районного конкурса «Я здесь живу, я здесь творю!», которое прошло во Дворце культуры «ГАЗ». Финалистам были вручены дипломы, сертификаты, памятные подарки и благодарности.

В мероприятии также приняли участие глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Вадим Пичугин, заместитель директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Даниил Кормщиков, а также председатели ТОС района.

В этом году конкурс благоустройства придомовых территорий «Я здесь живу, я здесь творю!» посвящен 90-летию Автозаводского района. Всего на конкурс поступило более 270 заявок от нижегородцев в возрасте от 18 до 90 лет. Жюри выбрало 33 победителя в нескольких номинациях: «Лучшее оформление входной группы», «Сад-палисад частного сектора», «Оазис у многоквартирного дома», «Садовый декор и малая архитектура», «Самый цветущий балкон», «Самая масштабная цветочная композиция», «Открытие года».

Владимир Тарасов в своем приветственном слове отметил, что конкурс «Я здесь живу, я здесь творю!», который проводится в Автозаводском районе более 20 лет, не только вдохновляет жителей на заботу о своих придомовых территориях, но и является площадкой для их общения и объединения.

«С каждым годом участников конкурса становится все больше и больше, отрадно что автозаводцы, искренне любящие свой район, активно участвуют в его преображении. Благодаря вашей инициативности наш город становится красивее», – заявил Владимир Тарасов.

Для гостей мероприятия были организованы праздничная программа и творческие мастер-классы, подготовленные активистами советов территориальных общественных самоуправлений. Для участников конкурса благоустройства придомовых территорий прошла праздничная лотерея.