Региональный Промышленный форум в рамках проектов по импортозамещению пройдет в ноябре в Нижнем Новгороде

29 сентября 2022 года под председательством спикера городской Думы Нижнего Новгорода, координатора проектов Партии «Единая Россия» «Предпринимательство» и «Выбирай свое» в Нижегородской области Олега Лавричева прошло заседание общественного Совета обозначенных проектов.

В мероприятии приняли участие координатор федерального партийного проекта «Выбирай свое», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор», управляющей компании технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев, ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, директор центра цифровой трансформации АНО «Научно-исследовательский институт проблем социального управления» Олег Педь, директор АНО «Нижегородский НОЦ», директор центра инновационного развития медицинского приборостроения Олег Трофимов, директор издательского дома «Деловая интеграция» Максим Сухоруков.

Олег Лавричев напомнил, что летом 2022 года прошли селекторные совещания, посвященные вопросам реализации проектов Партии «Единая Россия» «Предпринимательство» и «Выбирай свое», где были выделены основные направления работы в рамках их реализации, в том числе постоянный мониторинг ситуации по импортозамещению в субъектах РФ, подготовка предложений в части поддержки российских производителей, осуществление партийного контроля правоприменения действующего законодательства в сфере производства и предпринимательства.

«Уход с рынка иностранных компаний, новые вызовы по выстраиванию логистических цепочек, ведение предпринимательской деятельности в условиях санкционного давления, безусловно, создают ряд проблем. При этом изменения в способах и методах ведения бизнеса открывают для предпринимателей новые ниши и возможности. Поэтому задачи партийных проектов состоят в реализации комплекса мер, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, создание рабочих мест и конкретных условий для сбыта продукции отечественного производителя», – подчеркнул он.

Сергей Морозов на заседании рассказал о векторе развития представленных федеральных проектов. «Создание собственного продукта стало нашей национальной идеей. Проекты «Предпринимательство» и «Выбирай свое» заработали во всех регионах России. Сейчас получаем множество предложений о том, как решить основные вопросы, связанные с импортозамещением, с комплектующими, с изменением законодательства. Нижегородская область в масштабах страны является лидером», – сказал он, поблагодарив Олега Лавричева за проделанную работу и пожелав всем участникам партийных проектов новых конструктивных идей. По словам Сергея Морозова, на федеральном уровне по инициативе Нижегородской области уже принято 20 пакетов мер по линии импортозамещения.

«Уверен, что совместно мы сможем наладить такое конструктивное взаимодействие, чтобы связь с предприятиями, предпринимателями и бизнесом на региональном и федеральном уровнях была как можно более тесной, чтобы вызревали востребованные решения наших общих задач», – подчеркнул Олег Лавричев.

В ходе заседания Олег Лавричев проанонсировал проведение в Нижнем Новгороде на базе технопарка «Анкудиновка» в ноябре этого года регионального Промышленного форума в рамках реализации проектов «Предпринимательство» и «Выбирай свое».

Также участники совещания решили ряд организационных вопросов: утвердили региональный состав общественного Совета федеральных партийных проектов «Предпринимательство» и «Выбирай свое» и избрали Тимура Радаева его председателем.

Он рассказал о предложениях по реализации обсуждаемых федеральных партийных проектов, коснувшись темы технологической независимости и высокотехнологичных проектов, разрабатываемых на базе технопарка «Анкудиновка». «У нас в регионе уже успешно функционируют те решения, которые сейчас могут стать проводниками различных программ, ориентированных на поддержку импортозамещения. Мы интегрированы в эту работу, тесно сотрудничаем и ведем мониторинг деятельности всех высокотехнологичных компаний и со своей стороны обещаем поддерживать их инициативы», – сказал Тимур Радаев.

С предложением о создании единой информационной платформы для промышленников, где будет публиковаться свежая информация о работе данной отрасли, а также организована площадка для обмена мнениями, выступил Максим Сухоруков. Олег Лавричев отметил, что необходимо провести отдельную встречу на тему запуска данной платформы.

Фото: Кирилл Мартынов