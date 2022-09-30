Движение автобусов А-30, А-53, А-53А и маршрутки Т-91 изменится в Нижнем Новгороде до 3 октября

Движение автобусных маршрутов А-30, А-53, А-53А и Т-91 изменится с 30 сентября до 3 октября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение автобусов А-30, А-53, А-53А и маршрутки Т-91 изменится в Нижнем Новгороде с 30 сентября до 3 октября. Они будут ходить по улице Кащенко, улице Ларина, улице Геологов в обе стороны. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Известно, что дорога напротив дома №9 по улице Кащенко будет перекрыта. С 06:00 30 сентября до 20:00 3 октября рабочие будут заниматься там прокладкой коммуникаций.

Напомним, ранее мы писали, что водителя маршрутки Т-57, который высадил ребёнка на остановке, отстранили от работы в Нижнем Новгороде.

Также информация о переполненности автобусов А-71 вновь не подтвердилась в Нижнем Новгороде. Проверку проводили на участке, где пути следования автобусов А-71 и А-90 расходятся.

А работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

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