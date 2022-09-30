АО «Транснефть-Верхняя Волга» организовало экскурсию для студентов на производственный объект в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» организовало экскурсию для студентов на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Староликеево» в Кстовском районе Нижегородской области. В мероприятии приняли участие 35 учащихся корпоративного учебного центра КанТЭТ из г. Канаш Республики Чувашия.

Экскурсия прошла в рамках реализуемой ПАО «Транснефть» программы профессиональной ориентации учащихся к получению профильного образования, выбору специальностей, востребованных в нефтетранспортной отрасли.

На одном из крупнейших производственных объектов АО «Транснефть-Верхняя Волга» студенты смогли ознакомиться с насосным оборудованием и резервуарным парком. Резервуары ЛПДС «Староликеево» оснащены специальной дыхательной арматурой и алюминиевыми понтонами, применение которых в значительной степени минимизирует влияние на окружающую среду, уменьшает площадь испарения и снижает выбросы.

Экскурсанты заслушали информацию о комплексе мероприятий по снижению энергозатрат при транспортировке нефти и нефтепродуктов. В их числе - оптимизация технологических режимов транспортировки и модернизация электродвигателей магистральных насосных агрегатов.

Специалисты химико-аналитической лаборатории рассказали учащимся о различных видах исследований нефти и нефтепродуктов, а также сориентировали будущих абитуриентов, какой объем знаний необходимо получить для организации и проведения химических анализов на объектах нефтепроводного транспорта.

Кроме того, в ходе посещения производственного объекта студенты ознакомились с историей развития нефтяного промысла в Центральной России, а также с деятельностью предприятия. Специалисты рассказали экскурсантам о магистральном транспорте нефти, ее пути от скважины до потребителя, а также о принципах управления нефтепроводами.

В 2023 году в рамках трехстороннего договора о целевом обучении по программе среднего профессионального образования между АО «Транснефть-Верхняя Волга», корпоративным учебным центром КанТЭТ и его учащимися, 21 выпускник по окончании учебного заведения будет трудоустроен в подразделения предприятия.

Справочно:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» на постоянной основе взаимодействует с вузами и средними общеобразовательными учреждениями в регионах деятельности. В ходе профориентационной работы компания инициирует научно-практические конференции, ознакомительные встречи, экскурсии на производственные объекты, организуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков.