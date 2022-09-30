Отопление и свет отключат на трех улицах Нижнего Новгорода 30 сентября

Отопление и электричество отключат на трех улицах в двух районах Нижнего Новгорода 30 сентября. Отключения запланированы в Канавинском и Советском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Канавинском районе свет погаснет в домах на улице Долгополова – электричества не будет с 9 до 17 часов.

В Советском районе без отопления останутся дома на улицах Королева и Ванеева. Однако едва ли жильцы успеют замерзнуть: тепла не будет всего 6 часов, с 9.00 до 15.00.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.