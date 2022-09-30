Троллейбус №10 и маршрутка №49 временно изменят маршруты в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Троллейбус №10 и маршрутка №49 временно изменят свой привычный маршрут. Изменения вводятся на период с 30 сентября по 9 октября. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В частности, путь троллейбуса №10 будет сокращен, он будет следовать только до остановки «Улица Должанская», а маршрутка №49 поедет по улице Бетанкура и Мещерскому бульвару в оба направления.

Такие изменения связаны с перекрытием дороги между домами №3 и 4А по улице Есенина – здесь будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях.