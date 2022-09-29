Нижегородские предприниматели получат кредитные каникулы в случае мобилизации

Мобилизованным нижегородским предпринимателям предоставят льготы по кредитам.Об этом сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин в ходе прямого эфира в соцсетях 28 сентября.

Так, нижегородка Ирина М. спросила, будут ли мобилизованы индивидуальные предприниматели. Люлин ответил, что будут, но в дополнение к своему ответу сказал, что для них существует ряд гарантий, в числе которых кредитные каникулы. В соответствии с 401 Федеральным законом предприниматель может заявить о своей неспособности выполнять договорные обязательства ввиду мобилизации. Кредитные каникулы он может оформить на весь период прохождения службы. В случае получения инвалидности I степени или гибели военнослужащего кредит с него списывается. Ближайшие родственники за это ответственности не несут.