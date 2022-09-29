Стрит-арт о Нижнем Новгороде появился в Финляндии

Работа размещена на одном из домов в Хельсинки. Фото: «Нижний №1».

Работа уличного художника, посвященная Нижнему Новгороду, появилась в Финляндии. Как сообщает Телеграм-канал «Нижний №1», необычный арт-объект заметили на одном из домов в Хельсинки.

- Можно уехать из Нижнего, но Нижний не уедет из тебя — гласит запись на фасаде красного деревянного дома, выполненная черной краской.

Никаких подписей автор творения не оставил и пока не ясно, адресована ли запись кому-то конкретному или сам художник ностальгирует о своем прошлом в столице Приволжья.

К слову, в нашем городе уличное искусство также продолжает развиваться. Так, совсем недавно в сквере на Звездинке появились сразу две плитки от Бэнкси Нижегородского.