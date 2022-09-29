Нижегородцы могут сдать сломанные электроприборы на переработку 2 октября

Экологическая акция «Электронный сбор» пройдет в Нижнем Новгороде 2 октября, информирует команда «Нижний Новгород – экологическая столица».

Мероприятие будет проходить с 13:00 до 15:00 на площадках в разных районах города. Принимается все: мобильные телефоны, электронные детские игрушки, компьютеры, пылесосы и даже старые сковородки. Все это пойдет на переработку и не будет засорять окружающую среду.

Этот «Электронный сбор» станет уже девятым. По результатам восьми предыдущих акций нижегородцы собрали почти 12 тонн техники.

Адреса приема техники в рамках акции «Электронный сбор»:

- парковка перед ТЦ «Седьмое небо»;

- парковка перед ТЦ «Мега»;

- парковка перед ТЦ «Небо»;

- парковка у ТРЦ «Жар-птица»;

- парковка «Автозаводский парк»;

- парковка «Сормовский парк».

Организаторы уточняют, что участникам необходимо иметь при себе маски и соблюдать социальную дистанцию.