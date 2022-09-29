Татьяна Скоробогатова: «Вместе с жителями мы реализовали уже не один проект, стараюсь максимально поддерживать их инициативы»

Депутат Татьяна Скоробогатова рассказала о результатах работы на избирательном округе № 9 по итогам двух лет созыва городской Думы Нижнего Новгорода:

«На одной из последних встреч жители мне напомнили, что в этом сентябре исполняется уже два года с выборов в городскую Думу Нижнего Новгорода седьмого созыва. Для себя отметила, что в Ленинском районе я работаю уже три года в качестве депутата.

Вижу, как преображается Ленинский район для жизни людей, а главное вместе с людьми. Моя большая гордость – то, какие удалось выстроить отношения с жителями. Вместе мы реализовали уже не один проект, стараюсь максимально поддерживать их инициативы. Это благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Вам решать». Появились новые парки, скверы, детские площадки, хоккейные коробки. Уверена, вместе мы сможем воплотить еще много-много идей.

Продолжаем заниматься вопросом очистки Борзовки. Река протекает через парки Станкозавода и «Дубки», поэтому эта тема затрагивает практически всех жителей Ленинского района. Река Борзовка должна стать продолжением благоустроенных территорий парков.

В этом году сдвинулся с места острый вопрос благоустройства территорий школ – уже привели в порядок две территории в Ленинском районе. Теперь подняли эту тему на общегородском уровне, работаем над соответствующей программой».