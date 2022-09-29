Дорогу в районе Орловских двориков перекроют на два часа 2 октября. Фото: ГУАД

Дорогу М-7 на подъезде к Нижнему Новгороду со стороны Дзержинска полностью перекроют на два часа ранним утром 2 октября. Об этом сообщает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

По данным ведомства, в предстоящее воскресенье с 5.00 до 7.00 будет закрыт участок от Лесной поляны до Орловских двориков. Движение остановится в оба направления, с улицы Федосеенко будет разрешен поворот только в сторону Нижнего, а с виадука в районе Лесного городка – только в сторону Москвы.

По данным ГУАД, в это время на данном участке дороги будут монтировать П-образную опору.

Стоит отметить, что дорожная инфраструктура на трассе М-7 постоянно совершенствуется и дополняется. Так, два года назад в районе гипермаркета «Леруа Мерлен» был сделан удобный разворот со светофором, так что автомобилисты могут безопасно свернуть с дороги налево или развернуться.