28 млн рублей и 600 тысяч долларов требуют с «Красного Сормова» за поломку судна. Фото с сайта завода "Красное Сормово"

С нижегородского завода «Красное Сормово» могут взыскать 28 миллионов рублей и 600 тысяч долларов из-за поломки сухогрузного судна. Такую компенсацию требует в суде питерская судоходная компания «Пола Райз», сообщается в картотеке Арбитражного суда.

Судно «Пола Мария» было построено для судоходной компании «Пола Райз» в 2020 году. Но уже через год в процессе эксплуатации сухогруза вышла из строя винто-рулевая колонка на левом борту.

Компания «Пола Райз» за свой счет отремонтировала сухогруз, и теперь требует с судостроителей «Красное Сормово» 28 млн рублей и 594, 3 тысячи долларов компенсации.

«Красное Сормово» свою вину отрицает. По заявлениям его представителей, сломанная деталь является импортной, ее произвела немецкая компания Schottel. Оборудование пришло в собранном виде, работники завода просто установили ее на судно. Поэтому, по мнению нижегородского завода, претензии должны предъявляться производителю детали.

Суд назначил техническую экспертизу. В случае проигрыша судостроителям придется судиться с немецким производителем. Следующее заседание состоится в ноябре.