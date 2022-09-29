Нижегородского лесничего поймали на вымогательстве взятки с предпринимателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Выксунском районе задержан главный специалист участкового лесничества, подозреваемый во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следователей, 56-летний главный специалист Вильского участкового лесничества Выксунского района путем вымогательства получил от фирмы 150 тысяч рублей, пообещав взамен подписать акт о выполненных лесохозяйственных мероприятиях. При этом никаких проверок он, разумеется, не проводил.

Противоправные действия подозреваемого были пресечены следователями и оперативниками УФСБ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки с вымогательством». В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Стоит пояснить, что к лесохозяйственным мероприятиям относятся лесовосстановительные работы, уход за молодым лесом, санитарные рубки, противопожарные работы и прочее.