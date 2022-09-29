АО «Транснефть-Верхняя Волга» подключило реконструированные участки нефтепродуктопровода в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение трёх реконструированных участков магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький - Рязань-2 в Кстовском и Дальнеконстантиновском районах Нижегородской области.

Работы на МНПП проводились с октября 2021 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель - обеспечение бесперебойной транспортировки автомобильного бензина в Московский регион.

Общая протяженность реконструированных участков трубопровода составляет более 8 км. Выполнены сварочно-монтажные, изоляционные и пусконаладочные работы. Завершены гидравлические испытания и внутритрубная диагностика. Произведена укладка трубопроводов, при которой использовались трубы с повышенными характеристиками прочности и толщиной стенки 9 миллиметров. Все сварочные и изоляционные материалы отечественного производства подвергались строгому многоступенчатому контролю на этапах производства и приемки. После этого специалисты произвели технологическое подключение трёх участков к магистральному нефтепродуктопроводу.

Подключение проводилось в период плановой 72-часовой остановки транспортировки топлива по МНПП. В работах были задействованы более 80 человек и 35 единиц спецтехники.

Комплекс технических мероприятий реализован с учетом всех требований природоохранного законодательства при неукоснительном соблюдении правил промышленной безопасности.

Работа МНПП была возобновлена в соответствии с графиком, транспортировка осуществляется в штатном режиме.