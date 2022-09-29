Лучшим учителем географии в Нижегородской области стала Марина Синягина

Финал регионального этапа второго Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель географии» состоялся 28 сентября в стенах Мининского университета - одного из учредителей этого конкурса. Также учредителями являются Нижегородское региональное отделение ВОО «Русское географическое общество», Ассоциация учителей географии Нижегородской области и фонд «Устойчивое развитие Нижегородской области» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Финалистами регионального этапа конкурса стали учителя из Кстово, Ворсмы, Шаранги, Балахны, Уренского района и Нижнего Новгорода. А победила Марина Синягина - учитель географии МБОУ “Школы №182” г. Нижний Новгород. Она представит Нижегородскую область на втором Всероссийском конкурсе «Лучший учитель географии», который состоится в декабре этого года на базе Мининского университета.

- Педагог в образовательном пространстве - ключевая фигура, а учитель географии - это вообще живая энциклопедия, - сказала Марина Синягина. - Быть лучшим учителем географии в регионе - это очень почетно, но и ответственность большая. Я благодарна жюри конкурса, что доверили мне представлять регион на всероссийском уровне. Благодаря таким событиям мы можем показать свою работу.

Педагоги отвечали на многочисленные вопросы, в числе которых: о повышении престижа профессии, личностном самоопределении школьников и роли учителя географии в профессиональной ориентации школьника, системе профессиональной подготовки учителей географии, направлениях краеведческой работы в своем регионе, обновлении современных учебников по географии, воспитательном потенциале географии, популяризации профессии педагога.

В состав жюри вошли: депутат Законодательного Собрания, директор фонда “Устойчивое развитие Нижегородской области” Александр Тимофеев, главный специалист Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Людмила Сторожилова, председатель Нижегородского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Светлана Соткина, председатель Ассоциации учителей географии Нижегородской области Ирина Кривдина, а также ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

- Очень важно выстраивать диалог с педагогическим сообществом региона, ведь мы делаем одно общее дело - стоим на страже качества образования в регионе, - отметил ректор Виктор Сдобняков. - Конкурсы профессионального мастерства - это развитие, новые возможности, реализация себя в профессии, а также коммуникация как между педагогами, так и между учителями и вузом.

В Мининском университете завершился региональный этап Всероссийского конкурса учителей географии

Идея провести общероссийский конкурса принадлежит Мининского университету, тогда как более 10 лет конкурс профессионального мастерства проводился только на региональном уровне. И вот, второй год подряд Мининский университет является соорганизатором Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии”.

- Именно учитель географии на своих уроках формирует у обучающихся патриотическое отношение к своей родине и воспитывает культурного и социально ответственного гражданина страны. Подобные конкурсы позволяют повышать статус учителя географии и значимость географического образования, поднимать вопросы воспитания и обучения современной молодежи в школе, - отметила председатель Нижегородского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество» Светлана Соткина.