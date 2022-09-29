Люлин назвал незаконным увольнение мобилизованных нижегородцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увольнение с работы мобилизованных нижегородцев является незаконным. Работодатель не вправе склонять сотрудника написать «по собственному» задним числом. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе прямого эфира 28 сентября.

- Если человек подлежит мобилизации, никто не имеет пава его уволить. Мобилизованный должен принести работодателю копию повестки, и его должны рассчитать в течение нескольких часов за конкретное отработанное время, а также предоставить все необходимые документы и сохранить за ним рабочее место до его возвращения. Это закон, который был принят 27 сентября, - пояснил Евгений Люлин.

Также он посоветовал обращаться в надзорные органы тем нижегородцам, которых работодатель склоняет к увольнению задним числом.

Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Призыву полежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ.

Ранее Евгений Люлин заявил, что в Нижегородской области нет ни одного случая, чтобы были мобилизованы не служившие граждане.