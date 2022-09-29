Глеб Никитин призвал не допустить нарушений в ходе частичной мобилизации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Нижегородской области призвал не допустить ошибок и нарушений в ходе частичной мобилизации граждан. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

По его словам, сотрудники регионального правительства отслеживают все обращения о мобилизации тех, кто не соответствует озвученным Минобороны критериям.

- Если неправильно мобилизовали, будем решать, чтобы вернули, - отметил Никитин.

Так, например, на днях пришли с повесткой к жителю Ленинского района, который уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске. Позже в военкомате объяснили это отсутствием у них сведений о травме данного гражданина и признали, что он не подлежит призыву.

Накануне губернатор посетил одну из воинских частей, где встретился с мобилизованными нижегородцами и передал им первые наборы личных вещей, в которые входит спальный мешок, термос, мультитул, батарейки, мобильный телефон и прочее.

- С военными на связи, оперативно решаем вопросы. Наша задача - дать поддержку и помощь тем, кто мобилизован, и их семьям. Созданы соответствующие группы и кол-центры, - подчеркнул глава региона.