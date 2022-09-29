В филиале «Нижновэнерго» проведены учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

28 сентября в филиале «Нижновэнерго» проведены учения по теме «Отработка комплекса мероприятий в области организации взаимодействия при ликвидации аварийных/чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевого комплекса в условиях низких температур наружного воздуха».

Вводные учений предполагали аварийные отключения линий электропередачи с обесточением потребителей. В ходе учений отработан комплекс мероприятий по организации и проведению аварийно-восстановительных работ с восстановлением электроснабжения потребителей.

Отработано взаимодействие с муниципальными органами в части приема-передачи информации, организации расчистки подъездных путей к электроустановкам, организации подключения резервных источников электроснабжения.

В учениях приняли участие 8 районов высоковольтных электрических сетей и 22 района распределительных сетей филиала «Нижновэнерго». Было задействовано 122 бригады, 382 человека, 147 единиц техники и 35 РИСЭ суммарной мощностью 2,34 МВт.

Цели и задачи в соответствии с планом учений выполнены. Общая оценка проведения учений – «хорошо».

«Своевременное реагирование на чрезвычайную ситуацию – одна из наших главных задач. Важно не только восстановить электроснабжение, но сделать это в максимально сжатые сроки. Мы регулярно проводим такого рода учения и уделяем им особое внимание: следим за тем, чтобы алгоритм передачи данных между сотрудниками был четко отлажен, ликвидируем лишние звенья в цепочке коммуникации, делаем процесс максимально быстрым, удобным и эффективным», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.