Люлин осудил вручение повесток нижегородцам по ночам. Фото: Алексей ФОКИН

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин осудил практику вручения мобилизационных повесток нижегородцам по ночам. Об этом он заявил в ходе прямого эфира 28 сентября.

- Есть вещи, которые регламентируются законом, а есть вещи, которые должны регламентироваться разумом и пониманием ситуации. Поэтому такие вещи - они могут быть, но они должны являться исключением – например, когда есть жизненная необходимость при мобилизации определенной группы специалистов, - пояснил спикер.

Также Евгений Люлин уточнил, что в соответствии с законом повестку могут вручить, где угодно, «но в основном на дому, по месту работы или учебы». По его мнению, повестки должны вручаться в спокойной обстановке.

Ранее Евгений Люлин заявил, что в Нижегородской области не зафиксировано ни одного случая мобилизации не служивших граждан.

Частичная мобилизация была объявлена в Росси 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч человек.