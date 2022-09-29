Отопление и свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 29 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопление и электроэнергию отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 29 сентября. Об этом сообщает городское управление ГО ЧС.

Согласно информации, без электроэнергии остались жители многоквартирного дома №9 на улице Люкина в Московском районе. Электричества здесь не будет до 17.00.

Также стало известно, что без света остались дома № 22 и № 24 на улице Черняховского. Электроэнергию обещают дать в 16.00.

- Отключения связаны с плановыми работами на инженерных сетях,- объяснили в управлении.

Кроме того, по сообщению администрации Нижегородского района, в связи с проведением профилактических работ 29 сентября ожидается отключение теплоснабжения на семи улицах.

Так, с 9:00 до 16:00 батареи остынут в домах, расположенных по улицам Белинского, Варварской, Ижорской, Ковалихинской, Максима Горького, Семашко, а также на площади Свободы.