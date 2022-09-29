Лучших экскурсоводов определили в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса «Лучший гид». Победителями стали 45 нижегородских экскурсоводов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего на конкурс было прислано 163 работы от 120 профессиональных экскурсоводов и любителей Нижегородской области. Конкурс проводится второй год подряд.

- С каждым годом профессионализм гидов-участников конкурса растет, ролики становятся динамичнее, индивидуальнее, с «изюминкой». Очень приятно, что наши гиды вкладывают душу в продвижение туристического потенциала Нижнего Новгорода», - отметила заместитель директора городского департамента развития туризма и внешних связей Елена Мишина.

Победителей определили члены жюри из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Пскова, Крыма и Уфы. Участники конкурса состязались в шести номинациях: «Лучший гид. Город», «Лучший гид. Нижегородская область», «Лучший гид. Музей», «Лучший гид. Дети до 18», «Лучший гид. Народные художественные промыслы», «Лучший гид. Любимец народа».

В номинации «Лучший гид. Город» победителем стала экскурсовод Наталья Громова, она представила видеоэкскурсию «Губернаторский дворец в Нижегородском кремле».

- Большая честь для меня. Конкурс подстегивает совершенствоваться, подавать материал так, чтобы слушателям было интересно. Самое главное, я хотела заинтересовать этими роликами не только жителей нашего города, но и гостей, чтобы они приезжали к нам, ходили на экскурсии, узнавали город и влюблялись в него, как мы, экскурсоводы, - рассказала победительница номинации.