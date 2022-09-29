Павел Пашинин: «Большим подспорьем в решении вопросов благоустройства округа стал проект «Моя инициатива»

Депутат Павел Пашинин прокомментировал результаты работы на избирательном округе №21 по итогам двух лет созыва городской Думы Нижнего Новгорода:

«Прошло два года с начала работы городской Думы Нижнего Новгорода VII созыва. За это время мы провели более 20 заседаний Думы и профильных комиссий, приняли сотни правовых актов. Однако важнейшим направлением в работе считаю личное участие в жизни Сормовского района и общение с жителями избирательного округа №21.

За два года удалось добиться многого. Благоустроено несколько важных общественных пространств: бульвар Юбилейный, скверы на улицах Никиты Рыбакова и Культуры, сквер у кинотеатра «Ракета», установлены детские площадки. На территории округа реализовано много интересных проектов: «Я горжусь своей семьей», «Семена добра» и «Цветущее Сормово». Большим подспорьем в решении вопросов благоустройства стал проект «Моя инициатива».

Многие проекты пока остаются на этапе идей, однако впереди еще три года плодотворной работы!»