Олег Лавричев: «Бюджет Нижнего Новгорода продолжает быть социально направленным»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев прокомментировал внесение изменений в бюджет города на текущий год и плановый период 2023-2024 годов. Корректировка главного финансового документа города была одобрена депутатами на заседании Думы 28 сентября:

«Сегодня на заседании городской Думы депутаты поддержали существенную корректировку бюджета города на текущий год, предложенную администрацией города. Доходы Нижнего Новгорода были увеличены на 1 млрд 739 млн руб., расходы – на 1 млрд 799 млн руб. Отмечу, что необходимость внесения изменений в бюджет связана в том числе с тем, что у города появляются новые финансовые возможности. Так, значимую часть увеличения доходной части бюджета составляют собственные доходы города – 600 млн руб. Эти дополнительные поступления обеспечены прежде всего за счет НДФЛ. То есть это заработная плата наших граждан, которая выплачивается на нижегородских предприятиях.

Кроме того, значительные суммы из вышестоящих бюджетов в размере 1 млрд 139 млн рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного фонда, разработку проектной документации и реконструкцию дорог в границах улиц Ильинской, Сергиевской, Гоголя, Маслякова, ликвидацию несанкционированных свалок по Московскому шоссе и ул. Заовражная, поддержку малого и среднего предпринимательства, строительство пяти детских садов и школы в ЖК «Новая Кузнечиха», на выплату заработной платы бюджетникам в связи с повышением МРОТ.

За счет роста собственных доходов и перераспределения расходов город выделяет средства на такие важные направления, как ремонт и содержание автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий, содержание парков и зон отдыха, поддержка МП «Нижегородское метро», приобретение оборудования в учреждения образования. Спектр решаемых вопросов достаточно широк, но бюджет Нижнего Новгорода продолжает быть социально направленным.

Важно подчеркнуть, что это рекордные параметры городского бюджета: в общем объеме по доходам он превысил 68 млрд руб., по расходам – 71 млрд руб. Правда, получился дефицит 2,8 млрд руб., но он укладывается в рамки норматива – 10% от собственных доходов. Покрывать дефицит администрация города планирует за счет кредитов коммерческих банков с прогнозируемой ставкой 8,5% годовых.

Отмечу, что финансовая ситуация может изменяться как в ту, так и в другую сторону. поэтому бюджетным процессом будем управлять так, чтобы он был рациональным и соответствовал не только нашим пожеланиям, но и нашим возможностям – за этим мы будем обязательно строго следить!

Депутаты особенно пристальное внимание уделили обсуждению предложения администрации города по увеличению финансирования проекта «Новый городовой». Внеочередное заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике на эту тему прошло непосредственно перед заседанием Думы. Депутаты подробно обсудили смету проекта до конца года и совместно с администрацией города выработали решение полностью исключить затраты в размере 1 млн руб. на пиар-компанию городовых, а также на 300 тысяч руб. уменьшить расходы на юридическое сопровождение проекта. В целом депутаты позитивно оценили проект «Новый городовой», его облик получился узнаваемым, аутентичным и по-настоящему нижегородским. Многие горожане и гости города успели оценить городовых в действии и остались ими довольны. Но проект существует пока только два месяца, и его эффективность еще будет оценена в процессе реализации. Когда будут известны конкретные результаты, расходы будут проанализированы и сметы скорректированы.

Сэкономленные средства в сумме 1,3 млн руб. депутаты предложили направить на более неотложные траты – на установку видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом в образовательных учреждениях. Также депутаты приняли решение в ближайшее время провести «Час администрации» на тему обеспечения безопасности в детских садах и школах. Это связано с недавними трагическими событиями в Ижевске».

Фото: Александр Воложанин