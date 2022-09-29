Бывший военком Владимир Паков проверил, в каких условиях живут мобилизованные нижегородцы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, бывший военный комиссар региона Владимир Паков посетил воинскую часть в поселке Мулино и проверил, в каких условиях содержатся мобилизованные нижегородцы. Об итогах своего визита он доложил председателю регионального парламента Евгению Люлину, видео опубликовано в телеграм-канале спикера.

- Пообщался с ребятами – настроение у всех боевое, бодрое. Сегодня докладывают, что ребята уже получают горячее питание. Все на довольствии стоят, трехразовое питание, живут они в казарме, тепло, хорошо. На путь следования выделяют сухпайки и воду. Куда бы мы их не повезли, на пути следования они обеспечены продуктами питания, - сообщил Паков.

По его словам, сейчас в Мулине находятся порядка 20 человек, которым не выдали экипировку. По ним сейчас решается вопрос с военкоматом, будет ли произведена замена.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек. Это граждане, находящиеся в резерве ВС Рф.