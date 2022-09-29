Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика29 сентября 2022 6:40

Нижегородский военкомат объяснил, почему к инвалиду-колясочнику пришли с повесткой

Это произошло потому, что у комиссариата не было информации о травме нижегородца
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородский военкомат объяснил, почему к инвалиду-колясочнику пришли с повесткой.

Нижегородский военкомат объяснил, почему к инвалиду-колясочнику пришли с повесткой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородский военкомат объяснил, почему пришли с повесткой к мужчине, который передвигается на инвалидной коляске. По информации, предоставленной областным военным комиссариатом, ошибка случилась по причине отсутствия уведомления о наступившей инвалидности.

Этот случай произошел на днях в Ленинском районе. К мужчине, который уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске из-за травмы позвоночника, пришли домой с повесткой и велели явиться с вещами для дальнейшей отправки в войска.

- Этот инцидент произошел из-за того, что военкомат своевременно не был уведомлен о получении травмы данным гражданином. Обращаем ваше внимание на то, что повестка гражданину не была вручена. Мобилизации он не подлежит, - заявили в нижегородском областном военкомате.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.